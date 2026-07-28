有片｜青衣長亨邨地盤疑掘爆水喉 噴6米水柱 亨翠亨麗樓一度停食水

青衣長亨邨今（28日）早上11時許發生爆水管事件。事緣長亨邨一期路邊一個屬煤氣公司的地盤，正進行更換舊煤氣喉管工程，期間懷疑意外掘爆一條地下食水管道，致水管爆裂，噴出6米高水柱。

長亨商場、亨翠樓及亨麗樓暫停食水至傍晚。葵青區議員盧婉婷對《星島頭條》表示，如有居民在維修期間需要用水，亨翠樓居民可前往恩牧堂取水；亨麗樓居民可前往其議員辦事處取樽裝水應急。

煤氣公司、水務署及房署工程人員接報均到現場，現時煤氣公司及水務署正進行搶修，預計今日傍晚時分完成搶修。

水務署：派供水特攻隊到場了解 為居民送樽裝水應急

水務署於fb專頁「滴惜仔」表示，青衣長亨邨因內部私人食水供水管出現滲漏，令邨內有兩座樓宇及商場的食水供應受影響。房屋署已派員關上內部私人水掣，並安排為屋邨內部供水系統進行緊急維修工程。水務署正與房屋署及屋邨管理處緊密聯繫，為受影響用戶提供水車作臨時食水，並立即派出供水特攻隊到場了解情況及送上樽裝水應急，以減少對受影響人士帶來不便，同時會繼續為有需要的市民提供適切的支援。

至晚上時分，水務署長亨邨兩座樓宇及商場的食水供應亦已於今日（28日)晚上8時半前恢復正常，會密切監察復水情況及繼續提供臨時食水，直至確定用戶的食水供應已穩定恢復。