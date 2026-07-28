有片│觀塘道長者拉車仔逆線過路 車輛左閃右避險象環生 結局:警察帶離險境

今日網上流傳一段影片，指昨(27日)晚上8時許，在觀塘道往旺角方向啟業邨對開，一名老人家拉著手推車在馬路上逆線步行。長者由快線緩緩行到慢線，其間不才車輛在他身旁擦身而過，有車要左搖右擺閃避他，險象環生，十分驚險，看得旁人也為他扭一把汗。

其間有私家車及的士打死火燈閃避，有巴士亦要停車讓該名老人家過路，及後至片段尾見有交通警員帶回安全位置。事件中未有人受傷。

上載片段的片主懷疑「呢個老人家可能係啲認知障礙症，好危險，最後都冇事」。有網民發帖認為見狀「一定要即時打電話報警。我上次見到都係咁做，警察會好快到。」