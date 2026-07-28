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大坑道30米高大樹斷枝塌下 壓毀安老院外牆食水管 水務署協助搶修

突發
更新時間：08:33 2026-07-28 HKT
發佈時間：08:33 2026-07-28 HKT

跑馬地發生塌樹事件。今（28日）凌晨4時39分，大坑道133號一棵約30米高的大樹，有十多米長的樹枝突然折斷，塌下壓向旁邊一間安老院外牆，導致一條4吋食水管爆裂。

水務署人員接報到場後，隨即關上水掣。由於安老院天台水缸仍有儲水，院舍供水未有即時受影響。現場所見，塌下的樹枝橫臥安老院外牆位置，未有波及附近道路，事件沒有影響交通。事故中無人受傷。

至今日早上11時許，水務署在Facebook專頁「滴惜仔」表示，該署今日（28日）早上接獲報告，指跑馬地大坑道133號有一條內部私人食水供水管被倒塌的大樹壓毀，遂立即派員到場關上水掣，以防現場繼續湧水。

署方稱，由於相關大廈管理公司在即時安排緊急維修私人水管遇上困難，署方工程團隊應大廈管理公司尋求協助，已派員協助搶修上述私人喉管，以盡快恢復食水供應。同時，該署已為受影響用戶提供水車作臨時食水，並在得悉大廈內的安老院食水供應受影響後，立即派出供水特攻隊到場了解情況及送上樽裝水應急，以減少對長者帶來不便。該署會繼續為有需要的市民提供適切的支援。

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