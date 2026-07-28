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警旺角搗破販毒集團 拘兩外籍骨幹成員 檢市值480萬元冰毒及海洛英

突發
更新時間：06:15 2026-07-28 HKT
發佈時間：06:15 2026-07-28 HKT

西九龍總區重案組經深入調查及情報分析，鎖定一個活躍於九龍區的販毒集團。人員昨日（27日）展開代號「雷霆」（THUNDERBOLT）暨「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的反毒品及打擊黑社會收入來源的執法行動，拘捕集團兩名骨幹成員。

行動中，人員於旺角一唐樓單位外拘捕一名43歲外籍男子，涉嫌「販運危險藥物」，並在他身上檢獲約59克懷疑海洛英，其後在該單位內檢獲約5.89公斤懷疑冰毒、約1.75公斤懷疑海洛英及一批懷疑毒品包裝工具，包括電子磅及一批可再封膠袋等。

同時，人員於附近另一唐樓單位拘捕一名36歲外籍男子，涉嫌「販運危險藥物」，並在單位內檢獲約2公斤懷疑冰毒。

行動中，人員共檢獲約7.89公斤懷疑冰毒及約1.81公斤懷疑海洛英，總市值約480萬元。警方提供
行動中，人員共檢獲約7.89公斤懷疑冰毒及約1.81公斤懷疑海洛英，總市值約480萬元。警方提供

行動中，人員共檢獲約7.89公斤懷疑冰毒及約1.81公斤懷疑海洛英，總市值約480萬元。人員亦檢獲2,600元現金，相信為犯罪得益。所有被捕人現正被扣留調查。

警方重申，販運危險藥物是非常嚴重的罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款五百萬元。市民切勿以身試法。

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