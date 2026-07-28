青衣貨櫃碼頭中年漢漂浮海面 消防救起送院證實不治

青衣有人墮海死亡。周一（27日）晚上10時許，警方接獲途人報案，指青衣9號貨櫃碼頭對開驚現一個人形物體，在海中漂浮，懷疑有人墮海。

水警及消防接報趕赴現場救援，政府飛行服務隊亦派出直升機協肋。搜救人員經通宵搜索，至周二（28日）早上7時50分，在青尚路中石化油庫對開50米海面撈起一具男子屍體，隨即送往青衣滅火輪碼頭，死因有待驗屍後確定。

據了解，死者為一名52歲姓張男子，未婚，與母親同住美孚一單位。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service