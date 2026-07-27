懲教署與科技園公司續簽合作備忘錄 深化「智慧監獄」持續發展

懲教署今日（7月27日）與香港科技園公司續簽為期三年的合作備忘錄，以深化「智慧監獄」在懲教院所的持續發展。合作備忘錄由懲教署副署長（行動及策略發展）梁嘉倫與科技園公司行政總裁黃秉修續簽。

根據合作備忘錄，雙方將於未來三年就三個範疇共同探討創新方案，當中包括科技園公司會就懲教署的運作需要和面對的挑戰，繼續物色和配對經市場驗證的創新方案，並為懲教署安排與創科業界及學術界等定期會談交流，以發掘更多協作機遇，以及孕育部門內的創新思維。此外，雙方亦會繼續在共同建立的「懲境」實驗室，測試由創科業界針對懲教署的需要而設計的創新方案，以助科研產品引入至懲教設施。

懲教署副署長（行動及策略發展）梁嘉倫（前排右一）和香港科技園公司行政總裁黃秉修（前排右二），聽取科技企業代表講解針對懲教署需要而設計的創新方案。

梁嘉倫指，懲教署會一如既往積極響應政府推動「智慧城市」及創科發展的政策，將「智慧監獄」納入部門的策略發展計劃，着力應用創科，推動懲教設施和服務現代化。他深信憑着科技園公司的能力和經驗，加上懲教署推動創科應用和高質量發展的決心，是次深化合作必定能夠推動更多智慧方案，提升部門的運作效能和服務質素。

黃秉修表示，科技園公司很高興與懲教署續簽合作備忘錄，繼續將科技應用進一步拓展至不同領域，與懲教署共同推動創新應用和培育創科人才。科技園公司將聯繫園區公司，為懲教設施現代化注入智慧元素，利用創科解決部門日常運作所需及挑戰。同時，為有潛質的創科公司提供驗證科研產品及解決方案的機會，達至雙贏局面。

懲教署與科技園公司於2023年簽署首份三年合作備忘錄。雙方在為懲教署物色和配對經市場驗證的創新方案、為懲教署安排與創科業界及學術界等定期會談交流及在懲教設施內設立「懲境」實驗室等方面取得滿意成果。