飛機豬｜機場海關拘43歲葡萄牙販毒女 搜行李檢近千萬元氯胺酮

一名43歲葡萄牙籍女子，昨日（7月26日）從德國法蘭克福飛抵香港國際機場。香港海關人員替她清關時，在其兩個寄艙行李內發現25公斤懷疑氯胺酮，市值約980萬元，遂把該名女子拘捕。被捕女子已被控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日（7月28日）在西九龍裁判法院提堂。

被捕的43歲葡萄牙籍女子。海關圖片

海關會繼續根據情報分析及風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，加強打擊跨境販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可透過24小時熱線（182 8080）、專用電郵（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。

海關在其兩個寄艙行李內發現25公斤懷疑氯胺酮。海關圖片

海關在其兩個寄艙行李內發現25公斤懷疑氯胺酮。海關圖片