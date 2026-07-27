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旺角「菜鳥」自提點遇竊 cap帽賊擸15包裹及2400元現金 兩日第二宗

突發
更新時間：16:14 2026-07-27 HKT
發佈時間：16:14 2026-07-27 HKT

連續兩日有自提點遇竊。今日（27日）下午2時09分，旺角山東街24號一間快遞自提點地舖的職員報案，指發現店舖遭賊人偷走包裹及現金。警員到場點算後，發現有15個包裹和2400多元現金失竊，遂將案件列作爆竊，正追緝一名1.7米高的男賊人歸案。

現場所見，涉事店舖為菜鳥快運，消息指賊人曾兩度進入自提點犯案，今日早上送貨工人在店舖發現有包裹不翼而飛，於是通知菜鳥職員。職員翻查閉路電視片段，揭發是一名戴cap帽及口罩的男子所為，遂致電報警。

今次是連續第二日有賊人在自提點盜竊。昨日（26日）下午1時許，颱風「紅霞」襲港期間，警方接獲報案，指大角咀通州街135至137號明德中心地下的自提點「極兔速遞」，店內有大約30件包裹及貨物被人拆開，部分包裹遭掏空，一片狼藉。警員到場列作「爆竊」案調查，並翻查店內的閉路電視，追緝賊人。

 

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