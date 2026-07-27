赤鱲角男工人維修飛機 由6米工作平台墮下 送院搶救後不治

赤鱲角發生奪命工業意外。今日（27日）早上8時35分，警方接獲報案，指赤鱲角南環路80號一飛機維修工程公司的一名姓冼（62歲）男飛機維修員，在一個約高6米的工作平台上維修飛機，其間他突然墮下，後腦着地不省人事。救援人員到場後發現男職員昏迷，隨即將他送往北大山嶼山醫院，惟事主經搶救後不治。警方正調查事件。

勞工處表示對於在意外中有工友身故，感到十分難過，並對其家屬致以深切慰問。發言人指一名男工在機庫內維修飛機外殼時，從直身橋上的工作平台墮下，送院後證實不治。得知意外發生後，處方已即時派員到意外現場展開調查，並向有關僱主發出「暫時停工通知書」，停止其在該機庫內使用該直身橋進行飛機維修工作，直至信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。

港機集團證實機庫發生一宗員工高處墮下事故，指已即時聯絡緊急救護單位，該名員工隨即接受緊急治療，送院後不幸離世。現時首要工作是全力支援其家屬與同事，並全面配合相關政府部門調查。