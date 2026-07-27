Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

43歲埃及男尖沙咀酒店暈倒亡 房內檢海洛英及吸毒工具 印度男涉藏毒被捕

突發
更新時間：06:30 2026-07-27 HKT
發佈時間：06:30 2026-07-27 HKT

一名43歲外籍男子周日（26日）下午於尖沙咀彌敦道一間酒店房間內暈倒，送院後證實死亡。警方其後拘捕一名39歲非華裔男子，涉嫌藏有危險藥物及藏有工具可作吸食毒品用途。

警方下午5時45分接獲彌敦道20號一酒店職員報案，指一名住客於酒店一房間內暈倒。人員到場發現事主倒臥房內，並檢獲少量懷疑海洛英及一個懷疑吸食毒品工具。事主昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定。

事主昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。
事主昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。

警方經進一步調查，晚上約10時一在彌敦道36至44號對開拘捕一名39歲非華裔男子，涉嫌「藏有危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。

據了解，男事主為埃及籍，持護照入境；被捕男子則為印度籍，持行街紙。警員在房內檢0.42克懷疑海洛英。警方正調查事件，包括男事主是否曾吸食毒品及與被捕人關係。

最Hit
颱風「白海豚」最快周二生成，氣象迷指「又強又大」或撲日本。
颱風「白海豚」最快周二生成 氣象迷指「又強又大」或撲日本
即時國際
10小時前
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
12:31
獨家丨方俊突擊探訪張偉文 再揭護老院新疏忽 疑年半冇沖涼、瞞病情 社署介入料兩月內調遷
影視圈
8小時前
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
赴內地大廠工作！北漂港人深感文化衝擊  看見「這一幕」嘆香港小孩太幸福 「『拼』的程度是另一種層級」
生活百科
14小時前
前TVB金牌監製梁材遠逝世享年75歲 朱晨麗發文哀悼 《誓不低頭》播出曾轟動全港
前TVB金牌監製梁材遠逝世享年75歲 朱晨麗發文哀悼 《誓不低頭》播出曾轟動全港
影視圈
11小時前
台灣IKEA︱黑衣男女不雅試床成熱話 雙方互嘴互摸「禁區」漫遊
台灣IKEA︱黑衣男女不雅試床成熱話 雙方互嘴互摸「禁區」漫遊
兩岸熱話
11小時前
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
21小時前
颱風紅霞｜打風搭飛機硬食延期3日 廉航無懼風球平安降落被封「港版戰鬥機」 附保險達人拆解理賠5大細節｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風搭飛機硬食延期3日 廉航無懼風球平安降落被封「港版戰鬥機」 附保險達人拆解理賠5大細節｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
劉佩玥爆圈內流傳「防狼名單」 點評三位男藝人操守 揭女同事疑被「抽水」嬲爆
影視圈
11小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
2026-07-25 18:30 HKT
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
颱風紅霞｜八號波搭的士遇良心司機 無劏客堅持按咪錶收費 打工仔感動加車資至「呢個銀碼」｜Juicy叮
時事熱話
16小時前