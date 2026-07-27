43歲埃及男尖沙咀酒店暈倒亡 房內檢海洛英及吸毒工具 印度男涉藏毒被捕

一名43歲外籍男子周日（26日）下午於尖沙咀彌敦道一間酒店房間內暈倒，送院後證實死亡。警方其後拘捕一名39歲非華裔男子，涉嫌藏有危險藥物及藏有工具可作吸食毒品用途。

警方下午5時45分接獲彌敦道20號一酒店職員報案，指一名住客於酒店一房間內暈倒。人員到場發現事主倒臥房內，並檢獲少量懷疑海洛英及一個懷疑吸食毒品工具。事主昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定。

事主昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。

警方經進一步調查，晚上約10時一在彌敦道36至44號對開拘捕一名39歲非華裔男子，涉嫌「藏有危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。

據了解，男事主為埃及籍，持護照入境；被捕男子則為印度籍，持行街紙。警員在房內檢0.42克懷疑海洛英。警方正調查事件，包括男事主是否曾吸食毒品及與被捕人關係。