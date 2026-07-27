尖沙咀酒店埃及男暈倒不治 遺海洛英及針筒 警拘同房印度漢

一名43歲埃及男子於周日（26日）下午在尖沙咀彌敦道20號一間酒店房間內暈倒，經送院搶救後死亡。警方在房間內檢獲海洛英等毒品和針筒，經調查後同日在在重慶大廈拘捕一名持「行街紙」的39歲印度男子，他涉嫌藏有危險藥物及藏有工具可作吸食毒品用途。

據了解，涉事的埃及男子於前一日（25日）從香港機場入境。事發的周日下午約5時30分，酒店經理發現埃及男子仍未退房，於是到房間拍門，但無人應門。經理於是使用後備鎖匙打開房門，卻發現埃及男子僅穿內褲，昏迷倒地。埃及男子由救護車送往送往伊利沙伯醫院，延至同日晚上6時23時不治。

事主昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，其後被證實死亡。

警員在酒店房間內發現一支使用過的針筒，針筒內殘留海洛英。人員同時檢獲一包約0.42公克的海洛英、一個含有管狀的玻璃瓶，以及9支針筒。人員翻查酒店閉路電視片段，顯示周日凌晨零時許，埈及男子與一名印度漢一同進入酒店並入住一晚。惟至凌晨1時許，該名印度漢獨自離開酒店，之後再沒有返回酒店。

警方經進一步調查，於周日晚上約10時，在彌敦道36至44號重慶大廈外拘捕涉案的39歲印度漢，他涉嫌「藏有危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。