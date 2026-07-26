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的士站MMA｜4男爆粗互相推撞 白衣男不滿被挑釁 叉頸兼揮拳至少10下

突發
更新時間：22:47 2026-07-26 HKT
發佈時間：22:47 2026-07-26 HKT

網上今日（26日）流傳一段影片，片中見到大約4名相信是的士司機的男子在的士站發生爭執，各人情緒激動，不停爆粗，互相推撞，其間一名身穿白色衫的中年漢向一名黑衣男叉頸，其後更揮拳至少10下，無視在場勸交的保安人員。

影片大約1分鐘，未知時發時間及確實地點。片段開始時，大約4名男子在的士站發生爭執，其間一名黑衣男突然動手，嘗試揮拳施襲，在場有人大叫：「X！唔好X郁呀！乜X嘢呀！」並用手推開黑衫男。

其間保安人員上前勸交，惟各人情緒高漲未有理會，一名白衣男疑不滿黑衣男的挑釁，竟伸手還擊，用手叉向黑衣男的頸部。雖然身邊的男子企圖拉起二人，但情況一發不可收拾，黑衣男不斷用手推撞，白衣男隨即還擊揮拳至少10下。黑衣男的眼鏡最終被打至飛脫，二人亦被拉開，片段就此結束。

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