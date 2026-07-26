青衣城持鋸追人案真相 兩人為父子關係 疑因家事爭執互毆雙雙被捕

青衣城昨日（25日）發生驚險事件，一名身穿藍色衫的男子手持利鋸追逐一名男子，途人見狀報警。警方經調查後拘捕兩名男子，二人為父子關係，他們疑因家事爭吵及互相打鬥。

警方表示昨午大約3時55分接獲途人報案，指一名男子手持一把鋸刀，在青衣城內追逐另一名男子，案件隨即交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。葵青警區刑事情報組及青衣分區特遣隊人員翻查閉路電視及作出調查，人員今日（26日）下午在青衣長發邨展開拘捕行動，拘捕兩名分別52歲及78歲的本地男子，涉嫌「在公眾地方打鬥」，該名78歲男子亦涉嫌「藏有攻擊性武器」。

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行動中，警方檢獲兩名被捕人案發時所穿著的衣物及一把鋸刀。警方調查顯示，該兩名被捕人為父子關係，他們於昨日在青衣城內因家事爭吵及互相打鬥，其間78歲的父親在其背包內取出一把長約40厘米的鋸刀，追逐52歲的兒子。所有被捕人現正被扣留調查。據了解，52歲的兒子有情緒病紀錄。