颱風紅霞｜香港仔油躉擱淺隨風漂入避風塘　船家驚呼：大鑊 大鑊

強颱風紅霞襲港期間，本港發生兩宗船隻事故，其中一宗發生於香港仔西避風塘，今（26日）在9號風球生效期間，一艘油躉在狂風巨浪下擱淺，撞完海堤後不受控地衝入避風塘內。避風塘內的船家赫見油躉隨風漂流，驚呼：「大鑊、大鑊！」，其後一艘拖船及時趕至營救，終化險為夷，事件中無人受傷。

片段顯示，油躉與拍攝者的漁船相當近，油躉在該船前緩緩駛過，船頭呈打側狀態，似乎不受控，其中一名男船家用無線電通知其他船家：「隻油船衝咗入去，大鑊大鑊!」最少重複五次「大鑊」。

片中亦傳出有兩名男女船家的聲音，隨後討論該油躉出事情況。女船家指：「隻船尾仲響出面時，一直頂佢出去咁就得」，男船家則見到：「隻拖BOOT拉左纜、慢咗車」女船家就認為：「一隻（拖船）邊有用？應該一早拖佢出去。陣間點樣拖出去？」

油躉一度撞海堤。網圖

警方表示，今（26日）晨6時31分接獲報案，指香港仔西避風塘對開海面，有一艘油躉懷疑擱淺，撞到香港仔西避風塘的海堤，隨後漂入避風塘。

警員接報到場，發現油躉沒有漏油，亦無即時危險。據悉至船主接獲通知後，將會自行處理該艘油躉。消防處亦於上午6時45分接獲報案，同指香港仔西避風塘，有一艘船隻撞到香港仔西避風塘的海堤，事件中無人受傷。