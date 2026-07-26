颱風紅霞︱強風塌樹致架空電纜及電力設備受影響 中電：料約30戶於傍晚復電

颱風「紅霞」吹襲本港期間，天文台一度發出9號烈風或暴風風力增強信號。中電今日（26日）表示，「紅霞」襲港期間，中電的發電及供電系統的運作大致維持穩定，然而部分架空電纜及電力設備受強風及塌樹影響，導致部分新界地區客戶的電力供應受到影響。中電加派及調配人手，並透過與系統控制中心及客戶團隊緊密協調，全力推進復電工作。截至今日約下午2時，約30名客戶的電力供應仍受影響，主要位於上水及元朗一帶，預計今日傍晚前能協助餘下受影響客戶復電。

中電續指，中電工程團隊在安全情況許可下正全速進行巡查、維修及復電工作，並一直與相關政府部門、地區領袖及持份者、物業管理公司等保持緊密溝通，協調各項復電安排。

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