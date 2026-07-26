Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

颱風紅霞︱強風塌樹致架空電纜及電力設備受影響 中電：料約30戶於傍晚復電

突發
更新時間：16:27 2026-07-26 HKT
發佈時間：16:27 2026-07-26 HKT

颱風「紅霞」吹襲本港期間，天文台一度發出9號烈風或暴風風力增強信號。中電今日（26日）表示，「紅霞」襲港期間，中電的發電及供電系統的運作大致維持穩定，然而部分架空電纜及電力設備受強風及塌樹影響，導致部分新界地區客戶的電力供應受到影響。中電加派及調配人手，並透過與系統控制中心及客戶團隊緊密協調，全力推進復電工作。截至今日約下午2時，約30名客戶的電力供應仍受影響，主要位於上水及元朗一帶，預計今日傍晚前能協助餘下受影響客戶復電。

中電續指，中電工程團隊在安全情況許可下正全速進行巡查、維修及復電工作，並一直與相關政府部門、地區領袖及持份者、物業管理公司等保持緊密溝通，協調各項復電安排。

相關新聞 :
颱風紅霞︱九號信號維持6小時 天文台回顧：東面登陸 西側眼壁相當接近
交通消息｜港鐵：太和站附近復修工作已完成 東鐵綫全綫服務正陸續恢復

最Hit
02:40
颱風紅霞．最新消息︱天文台發出黃色暴雨警告 一號戒備信號現正生效
社會
1小時前
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
7小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
01:23
颱風紅霞‧交通消息｜港鐵：太和站附近復修工作已完成 東鐵綫全綫服務正陸續恢復
社會
3小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
22小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
社會
2小時前
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
00:41
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
即時中國
4小時前
颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX
颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX
飲食
5小時前