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颱風紅霞｜海洋公園登山纜車風中狂擺 網民：當海盜船咁玩

突發
更新時間：16:13 2026-07-26 HKT
發佈時間：16:13 2026-07-26 HKT

狂風亂舞，吹出連串驚險！網上今（26日）天流出一條片段，海洋公園登山纜車在強風中左搖右擺，怵目驚心，有網民表示：「正，當海盜船咁玩」、「幾好玩/好玩，刺激。」

片段全長12秒，只見海洋公園登山纜車突遭狂風吹襲，其間一架纜車左搖右擺，擺動幅度頗大，險象環生，片中顯示有關纜車車廂內還有遊客，纜車似因應強風停下，懸在空中搖晃不停。

由於片主沒有交代拍攝日期，有網民猜測是昨午5時許，未掛8號前一陣狂風暴雨，《星島頭條》正向海洋公園查詢。亦有網民表示：「海洋公園纜車吊吊fing，應該係昨日3號風球下發生」、「嘩～嘩～嘩～佢咁滾動真係好驚豬喎」、「正，當海盜船咁玩」。

根據海洋公園的規定及過往的類似事件，纜車系統有嚴格的安全機制，當遇上強風等惡劣天氣時，系統會自動暫停運作以確保乘客安全 。

海洋公園的登山纜車系統對風速和天氣狀況非常敏感 。如果風力過大，或者偵測到任何可能影響安全的異常情況，系統會自動觸發安全程序並緊急停運 。在過去發生的類似事件中，園區工作人員會迅速啟動緊急應變程序，在確保安全後陸續將乘客疏散至地面，以保障所有遊客的人身安全 。

根據海洋公園的官方指引，為保障遊客安全，在惡劣天氣下，包括強風或雷暴，部分機動遊戲和表演可能會暫停運作 。纜車系統的運作亦會視乎當時的風速而定 。一旦風速超過安全標準，纜車服務將會暫停，直至天氣情況好轉並確保系統運作正常後才會恢復 。

 

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