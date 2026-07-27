內地女西貢游水遇險漂流大海4小時終獲救 登門贈錦旗讚水警高度專業

「感謝香港水警將受困於大海的我救起。」日前一名內地女遊客在西貢米粉咀遊玩期間，企圖獨自泳渡往對岸的黃茅洲，然而不敵風浪的她於茫茫大海中漂流近4小時。水警北分區人員接獲事主的同行友人報案後，迅速在漆黑且風高浪急的海域上展開搜救，最終成功將體力透支、出現失溫症狀的女事主救起，化險為夷。事後女事主親臨水警基地向人員致謝，讚揚香港警察的高度專業。警方則藉此呼籲市民及旅客進行水上活動時，要時刻注意自身及同行者安全。

記者 麥鍵瀧

今年5月，內地旅客施小姐與友人一同前往西貢米粉咀遊玩。下午3時許，部分友人前往潛水，自覺水性不錯的她看見對面的黃茅洲景色優美，與朋友簡單交代後，便隻身往黃茅洲游去。

施小姐憶述，當時知道距離頗遠，本以為慢慢游便能抵達，於是僅穿著普通泳衣且未配備任何救生裝備獨自落水，然而海況比想像中惡劣，身體不斷受急流與巨浪衝打，導致路線偏離。隨著風浪加劇，儘管她奮力向前游，卻始終無法靠近黃茅洲，「我游了大概一個多小時，不斷看到在岸邊的同一批參照物，才驚覺自己一直在原地打轉，徹底困在海中心。」

隨著天色漸暗、水溫驟降，施小姐的體力逐漸消耗，她意識到無法靠自己回到岸邊，於是放鬆身體順水漂浮，僅依靠遠處的蚺蛇尖作參照維持方向感。與此同時，同行友人發現施小姐遲遲未歸，連忙使用直立板出海搜尋。他們沿途中尋找，並登上黃茅洲向島上遊客打聽，惟一無所獲，眾人於黃昏時分報警求助。水警北分區接報後，迅速派出警輪及小艇共三艘船趕赴現場，在米粉咀及蚺蛇灣一帶展開搜索。

「知道事主已經在海中踩水掙扎多時，體力不斷流逝，若出現失溫或抽筋，後果不堪設想，我們的水警團隊只希望可以盡快救人。」當日擔任水警輪主管的警長莫智康憶述，搜救期間天色已暗，海面視野一片漆黑，加上強風和湧浪，使搜救的難度增加。警長莫智康當時不斷提醒船員，要細心觀察海上的情況，留意呼救聲。正當水警輪駛經黃茅洲之際，他在嘈雜的風浪與引擎聲中，敏銳地捕捉到海面傳來一聲微弱的呼救，於是果斷下令停船，並指示警員鍾兆亨和張俊輝密切戒備，當海面傳來第二聲呼救時，他們隨即以射燈照向聲音來源，終於在顛簸的海浪中尋獲施小姐的蹤影。

確認位置後，船員立即啟動救援程序，鍾兆亨以手勢為舵手白楚軒引航，並向事主拋出救生衣及救生繩，引導對方拉繩靠回船邊，最終合力將她安全救回船上。施小姐獲救時已體力透支，水警人員隨即為她披上保暖毯並遞上熱水，讓其逐漸恢復體力。

「漂流近4小時，身體已開始出現失溫症狀，四肢冰冷，但期間依然保持樂觀，因為出發前曾向朋友交代去向，亦深信香港水警非常專業，肯定會找到我。」談及這次死裏逃生的經歷，施感嘆自己首次與香港警察接觸，已深刻體會到警隊的專業能力，「其實當時很怕自己的呼救聲被海浪聲蓋過，但當我看到水警輪慢慢停下，燈光照過來的那一刻，我知道自己得救了！」事後，她親身前往水警北分區基地向人員致謝，並致送錦旗。莫智康和團隊則藉此事件呼籲市民及旅客，進行水上活動時務必評估個人能力及海況，配備足夠的保護裝備，並了解天氣情況，亦應預先通知家人或朋友活動地點及預計回程時間，以便在有需要時及早提供協助。

暑假是市民進行水上活動的高峰期，警方一直積極推廣海上安全意識，致力確保市民能安全享受各類水上活動，亦不時進行各類宣傳及教育工作，積極向市民和業界推廣防罪、安全與拯救資訊。警方亦不斷提升海上行動及執法效能，水警港外警區上月舉辦「海上安全講座暨無毒約章簽署儀式2026」，聯同水警東、西、北分區的業界代表及多個政府部門，攜手推動海上安全及打擊毒品工作。活動亦提供平台促進業界、警方及相關政府部門之間的交流協作，進一步提升執法效能及防罪滅罪的整體能力。另外多個單位亦進行聯合海上救援演習，參與部門包括政府飛行服務隊、中國香港拯溺總會、水警無人機隊、水上電單車隊及警犬隊，加強跨部門之間的協作能力。

警方鼓勵市民安裝「HKSOS」手機應用程式，這個程式專為參與海陸空各類型戶外活動的市民而設，能讓使用者直接與999報案中心聯繫。「HKSOS」能透過精準定位技術讓搜救人員在最短時間內為求助者提供協助。警方提醒，在進行戶外活動前請先啟動「HKSOS」的活動功能，一旦遇上緊急情況，「HKSOS」的自動偵測系統將會發揮作用，讓999報案中心主動為市民提供緊急協助。