尖沙咀傷人｜樓上吧男子被毆昏迷 疑眼神問題 警拘1人追緝2黑漢

今日（26日）凌晨零時許8號風球懸掛期間，尖沙咀發生襲擊案，36歲姓楊男子在金馬倫道26號金壘商業中心一樓上酒吧，遭多人圍毆陷入昏迷。警方經調查後，於西區以涉嫌「傷人造成嚴重身體傷害罪」，拘捕一名46歲姓梁男子。拘捕行動仍然繼續，案件交由油尖警區反黑組第三隊接手跟進。

消息稱，被捕的梁男報稱是財務顧問，警方亦正追緝兩名分別30至40歲的無業男子，兩人有黑幫「和勝和」背景。昨晚9時30分，楊男與約40名會員在上址樓上酒吧開私人派對，至同晚10時30分，酒吧開放予其他公眾人士進入。當時梁男一方共4男2女，進入酒吧並坐在楊的旁邊。

其後被捕人及2名被通緝男子突然襲擊楊男，之後逃去；不排除事件因眼神問題而引起，旁人隨即報警。救護員到場時，楊男頭部流血、胸部及肺部裂傷，已失去知覺，被送往伊利沙伯醫院搶救。

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