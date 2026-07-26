Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀傷人｜樓上吧男子被毆昏迷 疑眼神問題 警拘1人追緝2黑漢

突發
更新時間：15:49 2026-07-26 HKT
發佈時間：15:49 2026-07-26 HKT

今日（26日）凌晨零時許8號風球懸掛期間，尖沙咀發生襲擊案，36歲姓楊男子在金馬倫道26號金壘商業中心一樓上酒吧，遭多人圍毆陷入昏迷。警方經調查後，於西區以涉嫌「傷人造成嚴重身體傷害罪」，拘捕一名46歲姓梁男子。拘捕行動仍然繼續，案件交由油尖警區反黑組第三隊接手跟進。

消息稱，被捕的梁男報稱是財務顧問，警方亦正追緝兩名分別30至40歲的無業男子，兩人有黑幫「和勝和」背景。昨晚9時30分，楊男與約40名會員在上址樓上酒吧開私人派對，至同晚10時30分，酒吧開放予其他公眾人士進入。當時梁男一方共4男2女，進入酒吧並坐在楊的旁邊。

其後被捕人及2名被通緝男子突然襲擊楊男，之後逃去；不排除事件因眼神問題而引起，旁人隨即報警。救護員到場時，楊男頭部流血、胸部及肺部裂傷，已失去知覺，被送往伊利沙伯醫院搶救。

相關新聞：尖沙咀樓上酒吧男子遭多人圍毆 昏迷送院搶救

最Hit
02:40
颱風紅霞．最新消息︱天文台發出黃色暴雨警告 一號戒備信號現正生效
社會
1小時前
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
颱風紅霞｜近20年最被低估颱風？多區網民直擊「妖風」狂吹整夜無眠：吹到連廁所水都搖｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
《中年好聲音4》決賽7強名單疑流出 香港選手全軍覆沒？ 三甲大熱周志康傳被foul惹眾怒
影視圈
7小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
01:23
颱風紅霞‧交通消息｜港鐵：太和站附近復修工作已完成 東鐵綫全綫服務正陸續恢復
社會
3小時前
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機
影視圈
22小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
颱風紅霞︱17年來首個「東登」九號風球 西南烈風信號相隔9年再現 拆解路徑「偏西」關鍵
社會
2小時前
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
颱風紅霞｜打風業主落「禁冷氣令」逼關窗？ 租客呻焗爆 驚揭上手曾做一事累房東慘賠5位數｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
00:41
颱風紅霞︱女孩連人帶床遭恐怖怪風吹出戶外 親人欲救無從︱有片
即時中國
4小時前
颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX
颱風紅霞｜打風期間食肆照常營業？11大連鎖餐廳堂食+外賣安排 大家樂/麥當勞/美心MX
飲食
5小時前