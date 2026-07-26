珍惜生命｜牛池灣彩雲邨25歲男子後樓梯墮下 當場不治
更新時間：04:36 2026-07-26 HKT
發佈時間：04:36 2026-07-26 HKT
發佈時間：04:36 2026-07-26 HKT
牛池灣發生墮樓事件。昨日（25日）晚上約9時48分，警方接報報案，指一名男子倒臥彩雲（一）邨白鳳樓對開，懷疑從高處墮下。
警方及救援人員接報到場，姓梁（25歲）男子當場被證實死亡。經初步調查，警方相信事主從大廈一條後樓梯墮下。警方在現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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