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颱風紅霞｜風暴期間21名男女受傷 共331宗塌樹報告 246人入住臨時庇護中心　

突發
更新時間：10:10 2026-07-26 HKT
發佈時間：01:59 2026-07-26 HKT

颱風「紅霞」襲港，9號烈風或暴風風力增強信號一度維持6小時，天文台於今日（26日）早上7時10分，改發8號西南烈風或暴風信號，至下午12時40分再改發3號強風信號。醫院管理局表示，截至今日中午12時，9名男子和12名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

截至今日下午1時，政府1823電話中心及消防處分別收到88宗和243宗塌樹報告，渠務署則收到8宗水浸報告。政府沒有收到山泥傾瀉報告。截至今日下午1時10分，民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有246人入住。

此外，「紅霞」襲港期間，民安隊調派水災搶救隊到北區、大澳及鯉魚門執勤，協助有需要的市民。人員亦加強岸邊巡邏，勸籲市民遠離岸邊，免生危險。

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