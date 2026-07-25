颱風紅霞｜政府緊急事故監察及支援中心啟動 鄧炳強籲切勿追風及走近岸邊 

颱風紅霞吹襲本港，保安局表示，緊急事故監察及支援中心（EMSC）已經在黃昏啟動，統籌各部門密切監察市面狀況，並隨時調派救援隊伍及資源。政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強亦到場，視察中心運作。

鄧炳強在社交平台發帖，呼籲市民千萬不要出外追風，更加不要走近岸邊；應該留在家中，保護自己及家人安全，「風雨再大，大家同心守護，就可以安全渡過颱風威脅」。

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政務司司長陳國基晚上前往保安局轄下的緊急事故監察及支援中心，實時掌握風暴動態，聽取各部門匯報應變工作，確保所有防災措施落實到位，以最大程度保障市民的生命財產和公共安全。

陳國基指，各部門在風暴來臨前已貫徹「超前部署」原則，力求將「紅霞」帶來的影響減至最低。因應「紅霞」帶來的大雨，陳國基已責成渠務署加緊清理渠道及處理積水風險。同時，因應港鐵將於九號信號生效期間暫停所有露天路段、以及機場快綫的列車服務，已要求運輸署制訂應變方案，並與機管局緊密協調，確保明天抵港旅客的交通接駁安排順暢。各公共交通營辦商亦會因應風暴變化適時調整服務，並在「八號波」解除後盡快恢復正常運作。

FB 陳國基

陳國基感謝所有在颱風期間堅守崗位的政府同事、承辦商及公共交通等從業員，在惡劣天氣下維持基本運作，並在風暴過後迅速回復秩序。

陳國基呼籲市民在風暴期間盡量留在家中，切勿進行追風、觀浪或其他戶外危險活動；請密切留意天文台最新天氣資訊，做好安全防護措施，時刻以自身及家人安全為首要考慮。