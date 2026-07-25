颱風紅霞｜風眼實拍曝光 飛行服務隊出動「追風」收集數據

颱風紅霞逐漸迫近本港，政府飛行服務隊今日（7月25日）較早時出動定翼機「 挑戰者605」，執行「追風」任務，深入熱帶氣旋中心，協助香港天文台收集風暴資料。其間機組人員實拍風眼照片之餘，亦透過「下投式探空儀」，收集風速、風向、氣壓、溫度、濕度等關鍵數據，再轉交天文台分析。

飛行服務隊在社交平台強調，「追風」任務相當重要，例如地面雷達及衞星很難完全掌握風暴內部立體結構，「追風」有助天文台取得第一手數據，能夠填補數據空白。精準數據有助天文台更準確預測颱風移動路徑及強度變化，提早發出預警，減低極端天氣對香港與鄰近地區影響。另外，寶貴的氣象資料不單單支援本地預報，更為鄰近地區颱風研究及防災工作作重要貢獻。

相關報道：颱風紅霞︱機場多班航班取消及延誤 國泰航空櫃位大排長龍