颱風紅霞｜長沙灣地盤塌棚第一視覺片曝光 工人爆粗：走遲一步我都X街

颱風紅霞逐漸迫近本港，本港多處錄得強風。長沙灣道750號一大廈地盤今日（25日）有大型棚架倒塌，幸大部份棚架跌落相鄰大廈，未有跌落行人路釀成傷亡。網上流傳一段影片，相信是施工的工人所拍攝，事後他更驚魂未定大叫：「「嘩！好X彩走X得切，X你老X走遲一步，我都X街，跌X咗落街呀！」

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片段長約半分鐘，工人從大廈望向外面，見到一大片的竹棚跌在毗鄰大廈天台，餘下半幅的竹棚則搖搖欲墜，非常牙煙。拍片者相信是在現場施工的工人，他親眼目睹竹棚塌下的一刻，不斷爆粗：「X街！冧棚呀！好X彩走X得切，X你老X走遲一步，我都X街跌X咗落街呀！」

事件發生於下午4時許，長沙灣道750號一大廈地盤，有一幅巨型棚架疑不堪強風吹襲塌下，跌落旁邊的香港紗廠工業大廈第五期天台，所幸棚竹沒有跌落行人路，未有導致市民受傷。警方消防接報趕至處理。