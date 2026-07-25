土瓜灣龍圖街爆虐畜案 一貓當場死一送檢途中亡 愛協指屋內缺水缺糧

土瓜灣發生虐畜案。今日（25日）下午3時許，警方接獲龍圖街28號一單位的業主報案，指上址疑有兩隻貓隻被不恰當對待。警員接報到場發現單位內有兩隻貓，其中一隻當場證實死亡，案件暫列殘酷對待動物，交由九龍城警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。愛協其後將貓帶走作進一步檢查，其後亦將貓屍撿走，惟到達中心前亦不幸身亡。

愛協表示，今天下午接獲警方就一宗懷疑殘酷對待動物案件要求協助。一名業主代理人在一個單位內發現兩隻貓，而其中一隻已死亡。愛協督察隨即到場協助調查，發現單位內骯髒凌亂、沒有食物及水。已死的貓隻估計已經死去一段較長的時間，而生還的貓隻則十分虛弱、嚴重消瘦。

愛協指，警方檢取貓隻後交予愛協督察送往愛協，遺憾到達中心前生還的貓隻亦不幸身亡，為了蒐集證據，愛協獸醫仍為剛剛身亡的貓隻詳細檢查。兩具貓隻屍體稍後會送交漁農自然護理處的獸醫化驗所解剖以了解死因。