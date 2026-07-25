警務處東九龍總區攜優質師友網絡 辦京津冀交流團 84青年深入政企探索職涯

香港優質師友網絡（QMN）攜手香港警務處東九龍總區，於日前舉辦「GROWS Together 職場有你」京津冀高新發展及歷史文化交流團，帶領84名香港青年學生赴北京、天津及河北等地，展開為期8天的深度考察。這是QMN與東九龍總區第四年合作舉辦「職場有你」計劃，旨在協助青年認識國家最新發展與歷史文化，同時探索職業方向。

香港優質師友網絡主席楊莉珊女士介紹，今次交流團特別着重讓同學親身體驗國家治理與前沿產業的實際運作，行程包括走進北京市政協常委會議廳，實地了解政協組織的協商機制與惠民舉措；亦安排參觀中共黨史展覽館、天津大沽口炮台遺址博物館及百年名校潞河中學，加深學員對國家歷史與文化底蘊的認識。

東九龍總區指揮官謝翠恩女士在結營晚宴致辭時表示，希望同學把握難得的考察機會拓寬視野，擔當兩地青少年溝通的橋樑。她強調警隊一直關注青年成長，會繼續透過多元化平台陪伴青年樹立正向價值觀。

交流團的另一重點是走訪多家具代表性的創新企業和科研基地。同學們先後考察小米汽車超級工廠的自動化生產線，在北京火箭大街近距離參觀中國民用太空航天技術發展史、朱雀號火箭及昊龍貨運航天飛機模型；亦深入騰訊北京總部了解科技與建築美學的結合，並走進京港地鐵直擊列車檢測與調試流程，聽取管理層分享應變預案與無障礙設計。此外，團員還參觀了中關村氫能示範區、大興BioPark及廊坊精雕數控機床，了解國家「雙碳」策略與微米級精密製造技術。行程中也安排漫步北京大學校園、觀賞首鋼園園區內的中國雜技團及北京舞蹈學院的芭蕾舞表演，從多角度感受國家軟實力。

交流團期間特別舉行「青年交流分享會」，邀請中國香港(地區)商會青年組成員、中國銀行（香港）代表及香港警務處督察與團員對談在北京生活創業、金融業趨勢及投考警隊等經驗，互動氣氛熱烈。

今次交流團的一大特色，是讓學員將考察成果轉化為實際工作經驗。楊莉珊女士指出，22名來自前幾屆「GROWS Together 職場有你」計劃的學員，在完成天津、河北交流後隨即留在北京，展開為期一個月的名企實習。實習機構涵蓋政務、法律、金融、醫療、物業顧問、教育科技及文化藝術等領域，包括香港特別行政區政府駐北京辦事處、香港貿易發展局北京辦事處、中倫律師事務所、東亞銀行（中國）有限公司北京分行、第一太平洋戴維斯物業顧問（北京）有限公司、北京今日美術館、北京宜和醫院及火星營地（北京）教育科技有限公司等。

「京津冀高新發展及歷史文化交流團」全體團員於香港國際機場出發前合照。

本次活動獲得中央政府駐港聯絡辦北京聯絡部及香港特別行政區政府駐北京辦事處的指導與支持，並由香港特別行政區政府民政及青年事務局和青年發展委員會合辦的「青年內地交流資助計劃」提供資助。

香港優質師友網絡自2012年成立以來，持續推動「師友計劃」，並於2021年起推行「GROWS Together 職場有你」，鼓勵學員正確認識國家、了解國情，培養家國情懷，同時探索職業發展方向。「GROWS Together 職場有你」作為重點項目，希望通過企業考察、專題講座和實習機會，幫助同學將個人志向與國家發展聯繫在一起。