颱風紅霞｜大澳鯉魚門居民嚴陣以待 黃大仙龍翔道等地「龍吸水」戒備

隨着颱風「紅霞」進一步靠近，本港天氣逐步轉差，風勢亦逐漸增強。政府正積極防汛防災，減低低窪及高風險地區的水浸威脅。其中渠務署及土木工程拓展署等部門，已派員在大澳鯉魚門等地，準備沙包、架設沙包或擋水板等；又派遣強力排水機械人「龍吸水」及「金龍」，到黃大仙龍翔道、粉錦公路等地戒備；另外民安隊等隊伍已到當地駐守，全力應對颱風吹襲。

民安隊表示，因應颱風來襲，已備妥橡皮艇等行動器材，又為行動車輛安裝防護網，並派員到大澳巡邏，協助居民防風防汛，預備應對颱風吹襲。

相關報道：颱風紅霞｜旺角街市現人潮 市民不擔心缺糧無意囤貨 有檔主提早收檔明日休市

土木工程拓展署表示，因應颱風來襲，正於沿岸低窪和當風地點執行緊急應變行動計劃，提供沙包供市民使用，減低海水淹浸對下列地點的影響，例如北區吉澳漁民村、大埔三門仔新村、馬鞍山渡頭灣村、西貢市中心、對面海村、南圍、響鐘、堅尼地城、石澳村、赤柱八間、東涌灣、長洲西地區、南丫島榕樹灣、坪洲南灣新村等地。

同時間，土拓署已於將軍澳南實地演練安裝臨時充水式擋水設施。土木工程拓展署會密切與天文台聯繫，視乎越堤浪的實際風險，安排安裝臨時充水式擋水設施，配合已建好的擋水牆結構，組成防線，緩解越堤浪對附近範圍所構成的影響。

相關報道：颱風紅霞｜超市人頭湧市民「儲糧」買菜及麵包 將軍澳海傍提早設水馬及沙包防浸

渠務署則指，自前日（7月23日）起已積極準備，召開部門應對惡劣天氣緊急會議，並評估水浸風險，識別可能嚴重水浸地區，實施針對性措施包括，例如於大澳、鯉魚門等低窪地區安裝可拆卸式擋水板；為大澳、鯉魚門、屯門嘉和里及沙頭角等地居民提供沙包；巡查及清理全港約240個容易因淤塞而導致水浸的地點；

署方又提前派遣強力排水機械人「龍吸水」及「金龍」，到較高水浸風險位置附近候命，例如北區坪輋、石湖圍、粉錦公路、龍翔道近黃大仙港鐵站、漆咸道南、高陞街、干諾道西等。

相關報道：颱風紅霞‧有片｜長沙灣地盤巨型棚架塌下 幸無人傷

渠務署強調，將繼續與天文台保持緊密聯繫，密切關注天氣變化及保持高度戒備。如有需要，署方會隨時啓動渠務署緊急控制中心，迅速增派人手及緊急應變隊伍，以及時清理渠道淤塞。

署方呼籲市民應遠離河道，並及早完成防水浸措施；請時刻保持渠道暢通，切勿放置雜物阻塞排水渠口；如發現排水設施淤塞或水浸情況，請致電 24小時渠務熱線：2300 1110，署方將儘快派遣隊伍前往處理。

相關報道：颱風紅霞︱廣東全省進入臨戰狀態 書記黃坤明：緊密協同港澳強化聯防聯控