颱風紅霞‧有片｜長沙灣地盤巨型棚架塌下 幸無人傷
更新時間：17:24 2026-07-25 HKT
發佈時間：16:39 2026-07-25 HKT
發佈時間：16:39 2026-07-25 HKT
受颱風「紅霞」影響，本港風力逐漸增強下，長沙灣發生大型棚架倒塌意外。今（25日）午4時許，長沙灣道750號一大廈地盤，有一幅巨型棚架疑不堪強風吹襲塌下，跌落旁邊的香港紗廠工業大廈第五期天台，所幸棚竹沒有跌落行人路，亦未導致市民受傷。警方消防接報趕至處理。
受意外影響，長沙灣道(往旺角方向)近光昌街的部份行車線封閉，交通繁忙。
翻查資料，同一地盤於7月17日曾發生工業意外，一部載貨升降機𨋢門懷疑故障，突然下墜兩層樓，升降機內兩名男工人受傷，當中40歲工人頭傷、腳骨折，另64歲甄姓工人腰背傷及腳骨折。兩人清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。
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