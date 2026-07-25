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珍惜生命│天水圍女子家中燒炭 丈夫發現報警求助

突發
更新時間：15:21 2026-07-25 HKT
發佈時間：15:21 2026-07-25 HKT

天水圍天澤邨澤潤樓一單位，今（25日)下午2時41分，一名男子報案指其妻子在寓所內燒炭輕生，救護員接報到場，將昏迷女事主送往天水圍醫院搶救。警方正調查事件。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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