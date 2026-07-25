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海關西貢打擊海路走私 檢300萬支私煙市值$1385萬元 拘1內地男

突發
更新時間：10:51 2026-07-25 HKT
發佈時間：10:51 2026-07-25 HKT

​香港海關昨日（24日）展開執法行動打擊海路走私私煙活動，並在香港東面水域偵破兩宗涉嫌利用快艇走私的案件，共檢獲約300萬支懷疑私煙，估計市值約1385萬元，應課稅值約1018萬元。

海關偵破兩宗涉嫌利用快艇走私的案件。
海關偵破兩宗涉嫌利用快艇走私的案件。

海關人員昨日清晨時分在西貢對開海域進行反走私行動，發現兩艘載有貨物的快艇形跡可疑，遂上前截查，該兩艘快艇隨即往香港東面水域方向高速行駛。

​追截期間，船上可疑人士不斷將船上貨物丟到海上，快艇最終離開香港水域。海關在附近海面上檢獲共292箱懷疑私煙。其後，海關在香港東面水域截停另一艘可疑快艇，並檢獲16箱懷疑私煙。行動中，海關拘捕一名34歲懷疑涉案的內地男子，並檢獲一艘快艇及共約300萬支懷疑私煙。

海關強調，走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》（第60章），任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被罰款二百萬元及監禁七年。此外，根據《應課稅品條例》（第109章），任何人士若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。

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