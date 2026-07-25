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警反恐演習 提升應變能力 加強各部門溝通協作

突發
更新時間：08:38 2026-07-25 HKT
發佈時間：08:38 2026-07-25 HKT

港島總區昨日（24日）於香港中央圖書館舉行代號「雄志」（GREATWILL）的反恐演習，以提升前線人員應對恐怖襲擊的應變能力，並加強警方與各持份者之間的溝通協作。


演習模擬數名恐怖分子闖入正舉行研討會的香港中央圖書館會場發動襲擊，導致現場混亂及多人受傷。警方接報後迅速到場，即時展開戰術介入，成功制服所有恐怖分子，並安全有序地疏散在場人士。演習全面測試各人員在即時戰術介入、人群管理及疏散等關鍵環節的協調能力。

是次演習共動員超過150名人員參與，參與單位包括港島總區衝鋒隊、灣仔警區、機動部隊、反恐特勤隊及香港中央圖書館。多名警隊學長計劃的學生亦獲邀參與，親身體驗應對突發事故的流程，藉此增強年輕一代的反恐意識。

警方表示，演習選址香港中央圖書館，目的是利用本港重要地標以實景模擬恐怖襲擊場景，讓警方及各持份者在真實環境中演練溝通、協調及策劃應變方案。透過實地演練，有助前線人員提升面對恐怖襲擊的整體應對能力，確保面對真實危機時能夠迅速有效地採取行動，保障市民安全。

警方重申，若市民不幸遇上突發襲擊，應緊記「閃、避、求」的應變指引，確保自身及他人安全。

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