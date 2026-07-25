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油尖警區打擊違泊一日發748張牛肉乾拖走6車  上半年發逾8.9萬張進帳逾3500萬

突發
更新時間：08:11 2026-07-25 HKT
發佈時間：08:11 2026-07-25 HKT

油尖警區聯同西九龍總區交通部人員周五（24日）在區內展開代號「動天」的打擊違例泊車黑點行動，期間共發出748張定額罰款通知書，並拖走6輛對現場交通造成嚴重阻塞的違泊車輛。

警方公佈數據顯示，截至今年6月，油尖警區已累計發出高達89,585張定額罰款通知書，並透過錄影執法攝錄到691宗司機違例事項，期望藉此促使駕駛者改善可能引致交通意外的不良駕駛習慣。

油尖警區打擊違泊一日發748張牛肉乾拖走6車。警方圖片
油尖警區打擊違泊一日發748張牛肉乾拖走6車。警方圖片

俗稱「牛肉乾」的違例泊車定額罰款自2026年1月1日起，已由原本的320元正式上調25%至400元。若以新罰款標準計算，油尖警區僅在今年首6個月發出的逾8.9萬張告票，已為政府庫房帶來超過3,583萬元的罰款收入。

油尖警區強調，未來將繼續保持嚴厲執法態度，持續進行打擊違泊行動，以維護道路交通暢順，同時提高道路使用者的安全與守法意識，保障市民生命財產安全。警方亦藉此再次呼籲廣大駕駛人士遵守交通規則，切勿因一己之便違例停泊車輛。

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