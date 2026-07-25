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何文田截獲毒品快餐車 電單車左搖右擺揭偷車兼無牌駕駛 48歲鐵騎士落網

突發
更新時間：07:41 2026-07-25 HKT
發佈時間：07:41 2026-07-25 HKT

何文田截獲「毒品快餐車」。今日（25日）凌晨4時許，一輛電單車沿公主道往愛民邨方向行駛，當途經近衛理道交界時，西九龍總區交通部人員巡經上址，發現該輛電單車在路上行駛時左搖右擺，且車尾燈嚴重損毀，潛在道路安全風險，警員遂將電單車截停調查。

座墊藏K仔可卡因 警犬到場搜查

警員隨後要求48歲男司機配合檢查，當打開電單車座墊下的儲物箱時，赫然發現裡面藏有懷疑氯胺酮（K仔）及可卡因等毒品。警方通知警犬隊到場進行進一步徹底搜查。現場檢獲的毒品總重量及黑市價值仍有待警方進一步點算。

涉四罪被捕 車輛證未獲授權取用

經深入調查後，警方發現涉案男子不僅涉嫌藏毒，更未能出示有效駕駛執照，而該輛電單車亦懷疑為未經授權而取用。

警方最終以涉嫌「販運危險藥物」、「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「未獲授權而取用運輸工具」共4項罪名，當場拘捕該名48歲男鐵騎士，案件交由相關警區刑事調查隊跟進。

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