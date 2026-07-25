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珍惜生命｜元州邨黑裙赤腳女危站簷篷 消防開氣墊成功勸服

突發
更新時間：03:39 2026-07-25 HKT
發佈時間：03:39 2026-07-25 HKT

長沙灣發生企跳事件。今日（25日）凌晨1時許，一名身穿黑色長裙、赤腳的女子，被發現於元州邨元謙樓旁一平台危站在狹窄簷篷上，期間她不時查看手機，險象環生。

市民發現後隨即報警求助。救援人員接報趕抵現場，警員及談判專家展開游說，消防員則在地面張開救生氣墊戒備。截至今日凌晨3時，救援人員與事主仍在對峙中。

至凌晨3時45分左右，女子自願返回安全位置，即事件擾攘了約兩個多小時。現場觀察，女子所站簷篷約3層樓高。

至於女子企跳原因，仍有待警方調查。

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service 

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