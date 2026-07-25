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港鐵MMA 觀塘綫兩男疑爭位爆衝突 叉頸出拳打到眼鏡飛脫

突發
更新時間：01:32 2026-07-25 HKT
發佈時間：01:31 2026-07-25 HKT

港鐵車廂驚現暴力衝突。Facebook群組「將軍澳主場」於周五（7月24日）流傳3段影片，指事發於周四（7月23日）晚上約10時30分，一列沿觀塘綫開往調景嶺方向的港鐵列車，在駛至鑽石山站期間，兩名中年男子懷疑因座位推撞問題爆發激烈口角，隨後更演變成肢體衝突，在車廂內大打出手，拳拳到肉，纏鬥至眼鏡亦當場飛脫，場面激烈。

叉頸推至車門瘋狂出拳 邊打邊粗口橫飛

現場影片顯示，涉事兩名男子分別孭斜孭袋及背囊，最初在車廂內對峙。期間，孭斜孭袋的男子突然以不純正的廣東話爆粗辱罵對方，孭背囊的男子隨即上前反駁。斜孭袋男突發難伸手「叉頸」，將背囊男硬推至車門位置。背囊男即時反抗並大喊「咪郁」，惟斜孭袋男未有停手，反而瘋狂出拳攻擊，背囊男隨即還手自衛。

雙方在車廂內猛烈纏鬥，雙方在車廂內猛烈纏鬥，一度扭作一團，難分難解。其後斜孭袋男被擊至倒坐在座椅上，連眼鏡亦當場飛脫，但他迅速起身繼續纏鬥，期間不斷爆粗。

車廂傳童聲喊「有人打架」 乘客全程圍觀

兩人在車廂內激戰期間，現場更傳出一把兒童聲音大喊「有人打架」。不過，附近圍觀的乘客全程並未有人出手制止，僅在旁觀戰。

另一段影片顯示，當列車駛抵鑽石山站並開啟車門後，兩名涉事男子一前一後下車離開。第三段影片則拍到車廂地板上遺留有一個鏡頭配件，暫未確定是否為其中一人在衝突期間跌落。

據了解，警方暫未有接獲與該事件相關的999報案。

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