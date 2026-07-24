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地盤禁煙｜網傳鴨脷洲地盤工人違規吸煙 目擊者形容「如入無人之境」 勞工處知悉跟進

突發
更新時間：21:48 2026-07-24 HKT
發佈時間：21:48 2026-07-24 HKT

本港建築地盤上周五（7月17日）起全面禁煙。然而社交平台Threads今日（7月24日）有人流傳，指出鴨脷洲平瀾街有地盤工人違規吸煙。目擊者形容吸煙工人「如入無人之境」，又指事件曝光後「搞X返我轉頭，唔俾我係度做嘢」，引起討論。勞工處表示已知悉事件，會作出跟進。

目擊者表示現場為鴨脷洲平瀾街一地盤。Threads：lamtung_117
目擊者表示現場為鴨脷洲平瀾街一地盤。Threads：lamtung_117

勞工處又稱，截至昨日（7月23日），處方共巡查了674個建築地盤，發出24張「定額罰款通知書」及6張「敦促改善通知書」，並擬提出1宗檢控。另外，勞工處共接獲23宗關於地盤吸煙的投訴。

根據法例，任何人士在建築地盤內作出吸煙行為，將被處定額罰款3000元；而建築地盤的承建商及分判商須採取所有合理步驟，以確保沒有人在建築地盤內使用明火點燃、吸用或攜帶燃着的吸煙產品，違例者經法院判定最高可處罰款40萬元。

相關報道：地盤禁煙｜建造商會推八大指引 屢勸不改驅離地盤 舉報者可獲超市禮券

目擊者形容吸煙工人「如入無人之境」。Threads：lamtung_117
目擊者形容吸煙工人「如入無人之境」。Threads：lamtung_117

 

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