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猜猜我是誰｜78歲婆婆被騙20萬元 收款少年被捕 警追查揭關聯案另拘4男

突發
更新時間：21:31 2026-07-24 HKT
發佈時間：21:31 2026-07-24 HKT

警方於周二（7月21日）接獲一名78歲女子報案，指早前收到懷疑騙徒來電，對方聲稱是其兒子，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付20萬元「保釋金」。受害人同日於牛頭角區將20萬元交予一名男子，其後聯絡兒子求證後發現受騙，遂報案。秀茂坪警區刑事部人員接手調查案件，昨日（7月23日）於觀塘區茜發道拘捕該名17歲姓陳本地少年，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，他現正被扣留調查。

調查顯示，被捕人涉嫌與周二另外一宗紅磡區同類「猜猜我是誰」騙案有關，該案件損失金額同約20萬元。警方經進一步調查後，於尖沙咀區麼地道及赫德道突擊搜查兩個單位，並拘捕4名本地男子（37至38歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」，所有被捕人現正被扣留調查。調查顯示，該四名被捕男子涉嫌與上述兩宗騙案有關。

警方高度關注電話騙案，並呼籲市民，特別是長者，切勿輕信可疑來電。如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪是十分嚴重的罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條，任何人如觸犯該罪行，最高刑罰為監禁十年，市民切勿以身試法。

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