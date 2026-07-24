上環城巴座位藏針傷人案 51歲婦落網 警檢犯案時衣物及縫紉針

上環城巴7號線座位藏針案有突破性發展，警方翻查大量天眼，鎖定一名目標疑犯，昨（23日）晚成功拘捕一名51歲本地女子，在其住所檢獲7枝縫紉針及犯案時的衣物。

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西區警區重案組第一隊高級督察郭愉勤指出，昨午2時許，西區警區接獲一名31歲本地女乘客報案，指在皇后大道西一帶登上一部往石排灣方向的7號線雙層城巴時，被藏於巴士上層中排座位椅背的縫紉針刺中右邊臀部，該針長約3厘米。女乘客最終需由救護車送往瑪麗醫院治理。

警方翻查大量閉路電視片段，經情報分析及比對後，迅速鎖定一名51歲本地女子，昨晚在其住所將她拘捕，目前以涉嫌「企圖傷人」及「刑事毀壞」罪扣留調查。

行動中，警方在其住所檢獲7枝與案發時相同的縫紉針，以及犯案時身穿的衣物，相關證物將會作進一步檢驗。

警方嚴正指出，在公共交通工具上藏針或放置任何可致傷害的物品，行為極度惡劣，嚴重威脅乘客安全，對於任何破壞或罔顧公共安全的行為，警方必定會採取零容忍嘅態度大力打擊，令犯法者得以繩之於法。警方呼籲市民，如果在公共交通工具上發現可疑物品，應立即通知車長或報警求助，切勿觸摸或移動有關物品，以免影響證據或造成二次傷害。

警方重申，「企圖傷人」及「刑事毀壞」均屬非常嚴重罪行。前者一經定罪，最高可判處終身監禁；後者一經定罪，最高可判處監禁10年。警方會繼續嚴正執法，絕不姑息任何危害公眾安全的行為，市民切勿以身試法。