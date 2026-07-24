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葵涌的士爭執案｜醉漢不滿找續過長 臭罵又胸撞司機　今晨住所被捕

突發
更新時間：17:49 2026-07-24 HKT
發佈時間：17:49 2026-07-24 HKT

葵涌麗祖路醉漢胸撞司機事件，警方深入調查後，今（24日）晨拘捕一名61歲男子，暫准保釋候查。據了解，被捕男子因不滿的士司機找續太長，突然怒火街頭，破口大罵之餘，又數次胸膛頂撞司機，事件被附近街坊拍下瘋傳網上，再次引起警方關注。

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據悉，被捕男子姓黃（61歲），涉嫌在公眾地方醉酒及行為不檢被捕，已獲准保釋，下月21日到葵涌警署報道。黃承認因飲醉酒才與的士司機發生爭執，昨（23日）晚11時許，黃從深水埗大南街截乘的士，到達麗祖路時，黃遞上一張500元港幣繳付車費，因覺得的士司機找續時間過長，因而發生糾紛。

警方到場調查後，現場沒有人受傷，他亦付清了的士車費後離開，根據當現場當時證據，案件初時列作糾紛案件。

其後，網上流出相關片段，片段中顯示黃有擾亂公眾秩序的行為，包括在麗祖路中央大聲叫囂、使用冒犯性語言侮辱的士司機及故意阻撓的士司機返回的士，於是警方採取行動，鎖定黃的身份，今晨10時許在其住所將他拘捕。

 

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