星兒發展中心傳停運｜海關暫接21宗舉報涉80萬元 拘36歲男董事涉不良營商

專門協助有特殊教育需要（SEN）學童的荔枝角「星兒發展中心」，近日聲稱遭遇「商業欺詐」停運，涉事中心重門深鎖空無一人，大批已預繳學費家長向海關報案求助。海關今日（7月24日）交代案件調查進展，提到相關中心停業前仍以優惠價格銷售課程，涉嫌不良營商，因而拘捕一名36歲男董事，涉嫌違反《商品說明條例》。海關提到，目前已接獲21宗相關舉報，涉款約80萬元。

消息指，涉案兒童發展中心已營運6至7年，最近一年出現財政狀況。海關表示，今年7月8日，涉案兒童發展中心向顧客宣稱，由於資金周轉問題，會在7月9日起停業，並於7月13日或之前交代復課及後續安排，然而有關安排至今仍未交代。海關隨後陸續收到市民舉報，表示在該中心購買了預繳的兒童訓練課程，但由於中心停業，令到他們的課程或未能兌現。

在涉案商戶停業後，海關即時跟進事件，並且聯絡了舉報人，了解每一宗個案的詳情。同時，海關亦調查涉案商戶的營運情況，發現商戶在停業前，仍然以優惠價格去推銷其訓練課程，吸引顧客預繳學費。海關懷疑商戶是涉嫌違反了《商品說明條例》當中的「不當地接受付款」的罪行，即商戶在接受付款的時候，無合理理由相信能夠在指定或合理的時間內供應有關的服務。

至今日，海關拘捕了中心一名36歲的本地男董事，他現正接受海關調查。目前，海關共接獲21宗舉報，當中涉及預繳而未使用課程費用共約80萬港元。案件仍在調查，海關會繼續追查商戶停業前的營運及財政狀況，以及是否有其他可疑銷售活動等。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組調查主任陳亮呼籲，受影響消費者可透過24小時熱線（182 8080）、專用電郵（[email protected]）或網上表格盡快舉報。

海關在中心大門張貼告示，呼籲受影響家長可向海關求助。

翻查資料，「星兒發展中心」在其官方簡介自稱，其團隊由國際認證的應用行為分析師組成，帶領資深行為治療師，向有特殊教育需要（SEN）學童，提供不同範疇的應用行為治療，讓SEN小孩能盡早適應校園及日常生活。

其後有家長向傳媒表示，該中心透過短訊向家長聲稱遇到「重大商業欺詐事件」而停運。大批家長因已預繳學費而大感彷徨，遂向海關報案。至近日相關中心已重門深鎖，空無一人，內裏一片混亂，海關在大門張貼告示，呼籲受影響家長可向海關求助。

星兒發展中心自稱向有特殊教育需要（SEN）學童，提供不同範疇的應用行為治療。中心網頁圖片