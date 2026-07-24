朱義盛｜二手網購平台現高仿名牌首飾 警拘36歲男 涉騙逾10萬元

有騙徒近日在二手網購平台，多次出售高仿真度的名牌假首飾，騙走逾10萬元。警方接報經深入調查後，今日（7月24日）掩至將軍澳區一單位，拘捕涉案36歲本地男子。警方提到，今次案件受害人不乏曾受高等教育人士，呼籲市民

秀茂坪警區刑事調查隊高級督察馬穎培表示，警方近日接獲兩名受害人報案，表示有人在二手網購平台，出售高仿真度的名牌首飾。據悉，受害人購買時不虞有詐，其後將首飾帶到正牌店舖打算放售，職員檢查後發現首飾是假貨，揭發案件。

警方經過深入調查，秀茂坪警區刑事部於接報兩日內，鎖定涉案36歲本地男子身份，並發現他涉嫌於今年六月至七月期間，16次將高仿真度的貴金屬首飾出售給不同受害人，騙走超過10萬元。 至今日警方收網，掩至疑犯位於將軍澳的居所，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪名將他拘捕。

行動中，警方於單位內檢獲大量懷疑仿造貴金屬首飾、名牌鐘錶、大量不同名牌包裝紙袋，以及一批聲稱首飾鑒證卡。警方正調查上述一批鑒證卡真僞，而現場檢獲的所有首飾亦送交政府化驗，作進一步化驗以確定成份。

秀茂坪警區刑事調查隊高級督察馬穎培交代案情。

警方調查仍在繼續，不排除更多人被捕。警方呼籲如市民懷疑自己遇到到同類型騙案，可致電3661 6256求助。警方重申，騙案手法層出不窮，受害人均為受過高等教育的人士，市民尤其在網上和第三方作出交易時更加應該提高警覺。而在選購價值高的貨品時，市民應該考慮去信譽良好商舖易。如有懷疑可致電警方18222防騙易熱線，或透過瀏覽守網者網頁的防騙視伏器評估風險。