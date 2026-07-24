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巴士刺客｜據悉警拘中年婦 涉周四上環城巴座位藏針案

突發
更新時間：16:23 2026-07-24 HKT
發佈時間：16:23 2026-07-24 HKT

據了解，警方就昨日（7月23日）上環一宗巴士座位藏針，拘捕一名50多歲女子，涉嫌「企圖傷人」及「刑事毀壞」。警方將於今日（7月24日）下午6時在西區警署見記者交代案情。

相關報道：城巴7號巴士座位藏利針 29歲女乘客臀部受傷送院 重案組追查

7月23日下午2時許，一部城巴座位被人藏針，有乘客被刺中送院。資料圖片
7月23日下午2時許，一部城巴座位被人藏針，有乘客被刺中送院。資料圖片

翻查資料，昨日下午2時許，一名29歲女子乘搭城巴7號線前往石排灣，其間在上層座位被縫紉針刺中臀部。車長接獲通知後報警處理，女事主則被送往瑪麗醫院治理。

另外今日中午12時許，一輛由金鐘開出的967線城巴，駛至上環皇后街近干諾道西分站時，亦有乘客發現座椅藏兩枝大頭針，事件中沒人受傷。兩宗案件是否有關仍待調查。

 

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