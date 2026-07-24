港人海外自駕遊事故上升 入境處機場加強宣傳

2026年上半年，入境處協助在外香港居民小組（小組）共收到約2,500宗求助個案，除了約830宗為今年3月與中東地區局勢發展相關的個案外，餘下約1,670宗個案當中，約一半屬於遺失旅行證件類別。此外，涉及港人在海外國家遇上交通意外、受傷住院或死亡的個案亦有明顯上升趨勢。2026年上半年，小組共接獲約150宗相關個案，較2025年同期上升三成。

入境處一直重視外遊安全宣傳工作，以往多次與駐港特派員公署合作舉辦各類活動，以提高港人外遊時的安全意識，並加深對國家領事保護及協助在外香港居民小組工作的認識。小組亦曾於香港多區舉辦宣傳展覽，並走進校園進行外遊安全推廣。

正值暑假外遊高峰，小組最近接獲多宗涉及港人在外遇事的傷亡個案，情況令人關注。為此，小組成員攜同吉祥物1868大使「阿邦」親臨機場，向離境市民派發宣傳單張，提醒大家外遊注意事項，全面加強市民的外遊安全意識。

至於北海道富良野市奪命交通事故，7月20日，一輛自駕遊租賃車與一輛轎車迎面相撞。六名傷者被送往醫院，其中一名53歲的香港女子不幸身亡。入境處表示，收到相關求助後，已即時聯絡外交部駐港公署及中國駐札幌總領事館跟進，並為家屬加快辦理關係證明，方便他們跟進後續事宜。領事館也為家屬在當地提供在地協助。入境處與駐札幌總領事館有密切溝通，並與家屬保持聯繫，將會繼續提供所需協助。

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外遊安全錦囊

入境處希望提醒市民以下幾項重點﹕

自駕遊

出發前作充足準備，了解當地交通情況，避免發生交通意外或觸犯當地法例。

購買自駕遊相關的保險，並要留意有關細節及保障內容。

應特別留意山路、狹窄路段，選擇適合的駕駛路線

留意天氣轉變，適時調整行程安排。

切勿疲勞駕駛，使用導航時需留意道路安全。

高風險活動

應謹慎考慮參與高風險活動時所面對的安全風險，例如潛水、登山、滑雪、駕駛越野車等，並量力而為，注意安全。

參加登山活動時，須審慎評估有關登山路線的難度等級是否適合，亦要做好路線規劃及準備充足裝備。

避免獨自登山或進入高危區域拍照，以免發生意外。

選用合規、具正式牌照的當地營運商，做足安全措施及配帶合規的防護裝備。

參與溫泉活動須衡量個人健康風險。

基本安全意識

出發前應先了解目的地的安全形勢及出入境規定。

透過保安局「外遊警示制度」了解不同地方可能面對的人身安全風險及有關資訊。

購買合適的旅遊保險，事先了解保險的承保範圍，特別是高風險活動的保障內容。

妥善保管個人證件同財物



聯絡「協助在外香港居民小組」

如不幸遇上事故，可透過下列任何一種途徑與小組聯絡尋求協助：



致電（852）1868

透過入境處流動應用程式以網絡數據致電1868熱線

透過入境處流動應用程式使用1868聊天機械人

提交網上求助表格

發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線

發送訊息至1868微信求助熱線