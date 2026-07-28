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紙質到晶片 入境處身份證見證民生科技變遷

突發
更新時間：07:01 2026-07-28 HKT
發佈時間：07:01 2026-07-28 HKT

香港身份證的歷史可追溯至1949年。身份證的設計、記載的資料以及用途，經歷了多次演變與技術升級。

初代身份證可追溯至二戰結束後，當時人口迅速增長及有大量內地居民移居香港，政府開始簽發以手寫記錄資料的硬質紙張身份證；及至1960年，《人事登記條例》在港實施，政府重新登記所有居民的身份並簽發防水的膠面身份證，其體積縮減超過一半，以便市民攜帶；膠面身份證的式樣在1973年更改，取消手指模及加入出生地點。

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1983年，入境處為引進第一代電腦身份證，首次進行全港性全民換證計劃。圖為第一代電腦身份證的換證廣告。 入境處提供圖片
1983年，入境處為引進第一代電腦身份證，首次進行全港性全民換證計劃。圖為第一代電腦身份證的換證廣告。 入境處提供圖片

為打擊非法入境，政府於從1983年起為全港居民分批更換具高度防偽的電腦身份證，採用帶有防偽水印的保安紙張製作，及後因應中、英雙方政府達成協議，政府自1987年起分批簽發第二代電腦身份證，分為「香港永久性居民身份證」及「香港身份證」，讓相關身份證明可跨越1997年7月1日。

入境處於2003年引入科技，推出以聚碳酸不碎膠製成的智能身份證，大小與一般信用卡相同，並裝有微型晶片儲存持證人的指紋模板。而最新一代的智能身份證則於2018年11月面世，採用了多種先進防偽特徵和設計，晶片亦支援非接觸式介面，令身份證更為耐用。

記者 麥鍵瀧

入境處於1987年再進行另一次換證計劃，以配合第二代電腦身份證。圖為第二代電腦身份證的換證廣告。 入境處提供圖片
入境處於1987年再進行另一次換證計劃，以配合第二代電腦身份證。圖為第二代電腦身份證的換證廣告。 入境處提供圖片

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