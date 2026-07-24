上環城巴座椅暗藏大頭針　兩日兩宗

本港接連兩日發生巴士座位藏針事件，今（24日）中午12時許，一輛由金鐘開出的967線城巴，駛至上環皇后街近干諾道西分站時，車長接獲乘客通知座椅藏兩枝大頭針，立即報警；事件中沒人受傷。

警員到場登車調查，城巴派員到場深入了解。據悉，兩枝大頭針藏於下層左邊後排背向兩座位之間的罅隙，警方將案件列作「刑事毀壞」跟進，未有人被捕。

城巴發言人回覆表示，周五（24日）中午約12時半，城巴一輛967號線往天水圍方向的巴士駛至干諾道西近皇后街時，車長接獲乘客通知，指下層後排座位發現兩枝大頭針。車長隨即按既定指引通知車務控制中心並報警，事件中沒有乘客受傷。

城巴高度關注近期接連在車廂內發現尖銳物品的事件，並強烈譴責任何企圖傷害他人身體的行為。城巴正就每宗個案全力配合警方調查，包括提供相關的車廂閉路電視片段。

城巴非常重視乘客的安全，城巴已提醒車長加倍留意車廂情況，若發現任何異常，會即時通知公司跟進。同時呼籲乘客，如在車廂內發現任何可疑物品，可在安全情況下即時通知車長作適切處理。

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