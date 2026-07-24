Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關人員子女教育信託基金獎學金頒獎典禮 表揚傑出海關人員子女

突發
更新時間：14:55 2026-07-24 HKT
發佈時間：14:55 2026-07-24 HKT

香港海關人員子女教育信託基金於7月23日舉行 2025-26 年度獎學金頒獎典禮，並頒發獎學金予各得獎同學，表揚他們取得卓越成績。

基金旨在提供協助給海關關員級職系人員的子女接受高等教育或特殊教育，今年受惠於基金嘅人數持續上升，共有190位海關人員的子女獲發補助金，而當中20人更取得獎學金。

海關關長陳子達於典禮上祝賀所有獲獎學生，並勉勵同學要努力裝備自己，擁抱機遇，將來積極發揮所長，為社會及國家作出貢獻。兩名得獎學生及其家長，亦分別與大家分享他們的學習心得及教育經驗。

陳子達亦特別感謝基金委員會、投資顧問委員會及投資策略專家組為海關人員的子女教育勞心勞力，及多謝多名社會賢達付出及支持，使海關人員子女的教育可獲更適切的協助。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
01:04
獨家丨謝賢「頭七」骨灰待安置 晚年獲孝順仔霆鋒月租10萬半山豪宅 與前妻狄波拉為鄰
影視圈
16小時前
熱帶氣旋紅霞情況持續更新。
熱帶氣旋紅霞‧持續更新︱晚上8時40分發出一號戒備信號 考慮周六改發更高信號
社會
3小時前
迪拜飛上海航班備降杭州，373乘客困艙12小時，多人中暑暈倒。
阿聯酋航空｜迪拜飛上海航班備降杭州 373乘客困艙12小時多人中暑暈倒
即時中國
22小時前
妻子出軌移英港人 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同婚姻背叛有關｜Juicy叮
移英港妻出軌 顧家慈父婚變以淚洗面 為「一件事」深感自責 網民：好多回流同背叛有關｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
港人苦等1人公屋逾17年 原居屯門「二派」粉嶺屋邨都照要 網民列3大優點：中頭獎唔要就笨
生活百科
2026-07-23 14:55 HKT
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
甄珍於前夫謝賢離世後首露面  「一代玉女」真實狀態曝光  早前為摯愛逝世崩潰惹關注
影視圈
5小時前
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
漢寶酒樓疑全線結業！昔日「龍蝦大王」坐擁18分店 土瓜灣最後一間去年停業裝修變執笠
飲食
22小時前
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
警元朗掃黃 拘15內地女包括2女童 最細16歲
突發
14小時前
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
熱帶氣旋紅霞︱周日揭陽市附近登陸 八號波機會有幾大？拆解風暴變「東登」關鍵 移動速度有影響
社會
2026-07-23 13:11 HKT
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
楊明一原因再跪地求婚莊思明 廣州甜蜜放閃畫面曝光 準新郎大馬開燒味舖養家
影視圈
18小時前