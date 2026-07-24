海關人員子女教育信託基金獎學金頒獎典禮 表揚傑出海關人員子女

香港海關人員子女教育信託基金於7月23日舉行 2025-26 年度獎學金頒獎典禮，並頒發獎學金予各得獎同學，表揚他們取得卓越成績。

基金旨在提供協助給海關關員級職系人員的子女接受高等教育或特殊教育，今年受惠於基金嘅人數持續上升，共有190位海關人員的子女獲發補助金，而當中20人更取得獎學金。

海關關長陳子達於典禮上祝賀所有獲獎學生，並勉勵同學要努力裝備自己，擁抱機遇，將來積極發揮所長，為社會及國家作出貢獻。兩名得獎學生及其家長，亦分別與大家分享他們的學習心得及教育經驗。

陳子達亦特別感謝基金委員會、投資顧問委員會及投資策略專家組為海關人員的子女教育勞心勞力，及多謝多名社會賢達付出及支持，使海關人員子女的教育可獲更適切的協助。