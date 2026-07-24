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騙徒用偽基站發放釣魚短訊偽冒投資公司 騙走110萬 警拘25歲男

突發
更新時間：14:37 2026-07-24 HKT
發佈時間：14:37 2026-07-24 HKT

警方發現有本地詐騙集團利用偽基站發放釣魚短訊，偽冒投資公司，有受害人損失高達110萬元。經深入調查後，探員昨(23日)展開執法行動，以「串謀詐騙」罪拘捕1名25歲男子，並檢獲一套正在運作中的「偽基站」設備及一部涉及操作基站系統的手提電話。

警方展示檢獲的證物。
警方展示檢獲的證物。
檢獲的偽基站發射器。
檢獲的偽基站發射器。
警方展示檢獲的證物。
警方展示檢獲的證物。
網絡安全及科技罪案調查科高級督察宋家煒現向傳媒簡報案情。
網絡安全及科技罪案調查科高級督察宋家煒現向傳媒簡報案情。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察宋家煒講述案情時表示，今年釣魚騙案數字錄得明顯升幅。今年1月至5月期間，釣魚詐騙案錄得1009宗，較去年2025年同期550宗上升459宗，上升八成三。

有市民報稱曾經接過自稱來自銀行或投資公司短訊，警方作出深入調查及情報分析，顯示部分案件由海外騙徒利用釣魚短訊進行跨境詐騙，而今次拘捕行動中發現，有本地詐騙集團利用偽基站發放釣魚短訊，偽冒投資公司。在昨日拘捕行動中成功拘捕其中一名集團成員。

上月警方留意到有一宗偽冒網上投資公司發送釣魚短訊案件，受害人在案中損失共港幣110萬港元。犯案過程中，騙徒發送偽裝成該投資公司的手機短訊，內容聲稱需要更新帳戶資料及遞交相關表格，並附有釣魚網站連結。

受害人信以為真並點擊連結後，被引導至該假冒投資平台的登入頁面，並輸入自己帳戶名稱、密碼、及一次性密碼。當騙徒成功取得相關資料後，就會即時登入受害人真實投資平台帳戶進行惡意操控及交易，受害人因而蒙受損失。

警方相關情報亦顯示，近日有不法之徒藉架設「偽基站」，利用干擾器強行干擾並接管「偽基站」周邊手機訊號，並透過2G網絡頻譜向附近手機發送詐騙簡訊，故此非常關注事件，並聯同通訊辦及電訊商積極跟進調查。

網罪科人員透過情報搜集及分析，昨日(23日)於上水區成功鎖定一名本地男子正駕駛一部車輛在區內四處遊走，並使用車上「偽基站」發送釣魚短訊。於是網罪科人員立即採取行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕該名25歲男子，並在他的私家車內，檢獲一套正在運作中的「偽基站」設備及一部涉及操作基站系統的手提電話，初步數碼法理鑑證人員發現，現場運作中的「偽基站」設備已成功發送超過一千條釣魚短訊。被捕人現正被扣留調查。而案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方藉此再次提醒市民，發現自己手機突然進入2G模式，及收到任何來歷不明或附有可疑超連結的短訊，切勿隨意點擊相關連結，尤其是輸入戶口資料及密碼時，更需陪加小心；如有疑問，應直接透過官方渠道聯絡相關機構查詢。市民亦可隨時使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑短訊內網址或電話號碼進行風險評估，並可致電警方「防騙易」熱線 18222 尋求協助。

最後，警方強調，「串謀詐騙」屬於極之嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。警方對任何利用科技手段進行詐騙的違法行為絕不姑息，市民切勿以身試法。

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