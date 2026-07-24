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港警代表出席第44屆東盟警察首長會議 應對新挑戰

突發
更新時間：14:00 2026-07-24 HKT
發佈時間：14:00 2026-07-24 HKT

香港警務處人員於7月22日至23日隨國家公安部代表團出席於菲律賓馬尼拉舉行的第44屆東盟警察首長會議，加強區域合作，應對跨國犯罪和新出現的安全挑戰。

香港警務處人員於7月22日至23日隨國家公安部代表團出席於菲律賓馬尼拉舉行的第44屆東盟警察首長會議。圖為國家代表團團長、公安部國際合作局二級巡視員姜水（左）與警務處助理處長（行動）莊定賢。
香港警務處人員於7月22日至23日隨國家公安部代表團出席於菲律賓馬尼拉舉行的第44屆東盟警察首長會議。圖為國家代表團團長、公安部國際合作局二級巡視員姜水（左）與警務處助理處長（行動）莊定賢。

本屆會議主題為「團結願景：保護人民並加強合作」，匯聚東南亞國家聯盟（東盟）成員國的警察首長、高級執法人員、對話夥伴和觀察員組織代表，討論新興罪案趨勢，交流意見，並訂定合作框架，共同致力採取措施，增強打擊跨國犯罪的能力，確保地區安全。　　 

香港警務處人員在7月22日至23日隨國家公安部代表團出席於菲律賓馬尼拉舉行的第44屆東盟警察首長會議。圖示警務處助理處長（行動）莊定賢（左一）與汶萊皇家警察部隊助理警察局長Haji Azree bin Haji Abdul Manaf（右一）舉行雙邊會議。
香港警務處人員在7月22日至23日隨國家公安部代表團出席於菲律賓馬尼拉舉行的第44屆東盟警察首長會議。圖示警務處助理處長（行動）莊定賢（左一）與汶萊皇家警察部隊助理警察局長Haji Azree bin Haji Abdul Manaf（右一）舉行雙邊會議。

警務處助理處長（行動）莊定賢與兩名同行人員，與多個國家及地區的執法機構代表會面，就加強打擊跨境罪案、提升跨境協調，以及優化聯合執法行動安排交換意見。此外，他們先後與多名高級執法人員舉行雙邊會議，包括馬來西亞皇家警察行政局總監Dato' Sri Abdul Aziz bin Abdul Majid、汶萊皇家警察部隊助理警察局長Haji Azree bin Haji Abdul Manaf、印尼國家警察局高級警司Fibri Karpiananto，以及泰國皇家警察外事部指揮官兼國際刑警曼谷國家中心局局長Jaturapat Bhiromkaew，就合作打擊跨境犯罪、加強情報交流，以及推動更緊密的行動協作深入交流。　　 

香港警務處人員在7月22日至23日隨國家公安部代表團出席於菲律賓馬尼拉舉行的第44屆東盟警察首長會議。警務處助理處長（行動）莊定賢（中）與同行人員在會議合照。
香港警務處人員在7月22日至23日隨國家公安部代表團出席於菲律賓馬尼拉舉行的第44屆東盟警察首長會議。警務處助理處長（行動）莊定賢（中）與同行人員在會議合照。

香港警隊將繼續透過不同的國際警務平台，包括國際刑事警察組織，推動警務創新與區域執法協作，強化與不同國家和地區，特別是亞洲的執法機構聯動，為維護全球和地區安全作出積極貢獻。

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