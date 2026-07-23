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退休老婦網上放售銀包 墮假廣告假客服騙局失240萬元

突發
更新時間：15:51 2026-07-23 HKT
發佈時間：15:51 2026-07-23 HKT

警方昨日（7月22日）表示，過去一周共接獲近百宗網購騙案，總損失逾1200萬港元。其中一名68歲退休老婦，打算放售銀包，卻被社交平台虛假廣告及假客服所騙，最終損失高達240萬元。

警方在防騙專頁「守網者」表示，受害的68歲退休老婦，早前打算放售銀包，其間被網上社交平台的「二手高價回收」廣告所吸引，點擊後隨即被轉去WhatsApp與騙徒商討交易。騙徒聲稱需透過「網上二手拍賣平台」收款，並向事主傳送一個假冒該平台的釣魚連結，要求她下載及註冊。

警方昨日（7月22日）在守網者呼籲市民慎防騙局。
警方昨日（7月22日）在守網者呼籲市民慎防騙局。

當事主表示不懂操作時，騙徒立即安排「假客服」逐步指導，並指示受害人輸入網上銀行資料，令整個流程看似合理。另外，騙徒亦聲稱需先繳付「註冊保證金」，並承諾一小時內全數退回。事主信以為真，一日內分4次轉賬逾240萬港元。當受害人發現遲遲未有退款，試圖再聯絡對方時，對方已經失聯。

警方提醒市民，一般的二手交易平台，毋須透過陌生連結註冊或收款。一旦在社交平台見到買賣廣告，或所謂 「客服」要求輸入網上銀行資料及支付「保證金」，便要提高警覺。如有懷疑，立即終止交易，並可透過警方的「防騙視伏器」或「防騙視伏 APP」，協助評估風險。

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