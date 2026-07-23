珍惜生命│屯門六旬司機無開工多日 疑欠債貨車上燒炭亡

屯門藍地發生車內燒炭事件。今日（23日）中午12時36分，警方接獲報案，指泥圍一爛地停車場內，一名六旬男司機在貨車上自殺。救援人員到場，發現事主在貨車內燒炭，已當場死亡。

據悉事主失聯多日，其同事擔心他出意外，遂於今日到其平日停泊貨車的泥圍爛地場尋人，結果發現他倒臥在貨車內，於是報警。現場消息稱，事主疑因欠債尋短，惟欠債數目有待調查。警方事後聯絡死者的家人到場認屍。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service