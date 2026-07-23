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田廈路奪命工傷｜車房男工檢查小巴遭壓斃 在學女兒失支柱 家人感徬徨

突發
更新時間：14:43 2026-07-23 HKT
發佈時間：14:43 2026-07-23 HKT

元朗田廈路一車房於周二（21日）發生奪命工業意外，52歲姓梁男技工維修小巴期間，將小巴車尾吊起檢查情況，未料小巴左後側突然塌下將他壓倒。家人聞噩耗趕抵醫院，但未能見最後一面，梁男一直接受搶救，直至翌日清晨終告不治。死者生前與家人同住青衣一公屋單位，家人透露他與太太育有兩名子女，長子已投身社會工作，而幼女仍然在學，正修讀專科課程。突如其來的意外，令一家頓失依靠，感到徬徨。

相關新聞：元朗田廈路車房男工檢查車底 遭塌下小巴壓倒送院亡

今日（23日）中午時分，《星島頭條》到訪梁男的青衣寓所，向其家人了解事件。據家人透露，梁男由學徒開始投身維修汽車行業，一做就是接近30年。日常他早出晚歸，之前曾在錦田修車，其後轉到事發的田廈路工作。在家人眼中，梁男非常顧家，更是一家經濟支柱。家人憶述他放工回家後會和家人交談，不時談及「諗住去邊度玩」、「放假不如去深圳玩」之類的話題，相當溫馨。

家人又指，梁男平日會因工作顯得疲倦，「有時腰酸背痛」，也曾經修車時受傷，「有次俾火屎整到眼」；而在車底下工作更有一定危險性。周二事發後，家人接獲梁男的公司同事來電通知事發，據知梁男被車輛壓倒並「壓喺心口」，惟家人趕到醫院後，梁男一直接受搶救之中，直至翌日清晨5時37分不治。家人稱事後未獲僱主聯絡，只在醫院見過對方一面，希望公司可以交代事件及善後安排。

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